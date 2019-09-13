Войти | Зарегистрироваться
13:26

пятница,
13 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

В МВФ назвали ТОП-темы переговоров с украинским правительством

13.09.2019 / 12:17
Миссия МВФ, прибывшая в Киев на этой неделе, сосредоточится, в частности, на обсуждении финансовой политики Украины, намерений нового правительства, а также создания эффективной антикоррупционной системы.

Об этом рассказал на брифинге в Вашингтоне в четверг, 12 сентября, директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

"Команда МВФ сейчас находится в Киеве для консультаций по статье 4 (относительно оценки финансовой политики Украины – ред.) и обсуждения политических намерений нового правительства", - отметил представитель Фонда.

Он отметил, что миссия МВФ планирует работать в Украине до 26 сентября, после чего будет официально сообщено об итогах работы. "Мы в полной мере сотрудничаем с украинцами и новым украинским правительством", - подчеркнул Райс.

В то же время он добавил, что Фонд продолжает сосредотачиваться на позициях, которые и ранее обсуждались с украинской стороной.

"Одним из важных элементов дискуссий, которые мы проводили с Украиной в последнее время, безусловно, является важность создания эффективной антикоррупционной системы", - напомнил Райс. По его словам, это "очевидно, и в дальнейшем будет оставаться важным компонентом текущих дискуссий".

Как сообщалось, в настоящее время остается актуальной программа кредитования МВФ Stand-by для Украины на сумму 3,9 млрд долл. Она была утверждена в декабре прошлого года, и Киев сразу получил около 1,4 млрд долл. В то же время, как заявил накануне Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя приезд миссии МВФ в Киев, украинская сторона намерена заключить новое соглашение с Международным валютным фондом.

Источник

переговоры, МВФ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.