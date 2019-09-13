В МВФ назвали ТОП-темы переговоров с украинским правительством

Об этом рассказал на брифинге в Вашингтоне в четверг, 12 сентября, директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

"Команда МВФ сейчас находится в Киеве для консультаций по статье 4 (относительно оценки финансовой политики Украины – ред.) и обсуждения политических намерений нового правительства", - отметил представитель Фонда.

Он отметил, что миссия МВФ планирует работать в Украине до 26 сентября, после чего будет официально сообщено об итогах работы. "Мы в полной мере сотрудничаем с украинцами и новым украинским правительством", - подчеркнул Райс.

В то же время он добавил, что Фонд продолжает сосредотачиваться на позициях, которые и ранее обсуждались с украинской стороной.

"Одним из важных элементов дискуссий, которые мы проводили с Украиной в последнее время, безусловно, является важность создания эффективной антикоррупционной системы", - напомнил Райс. По его словам, это "очевидно, и в дальнейшем будет оставаться важным компонентом текущих дискуссий".

Как сообщалось, в настоящее время остается актуальной программа кредитования МВФ Stand-by для Украины на сумму 3,9 млрд долл. Она была утверждена в декабре прошлого года, и Киев сразу получил около 1,4 млрд долл. В то же время, как заявил накануне Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя приезд миссии МВФ в Киев, украинская сторона намерена заключить новое соглашение с Международным валютным фондом.

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