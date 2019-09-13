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"Нафтогаз" снижает цену на газ в сентябре, но прогнозирует рост тарифов

13.09.2019 / 10:23
"Нафтогаз Украины" рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей за ПСО, которая будет действовать в сентябре, и одновременно прогнозирует рост цен с завершением теплого времени года.

 

Об этом сообщает пресс-служба НАК на своем сайте.

Так, цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его в сентябре газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).

"По сравнению с августом стоимость газа уменьшится на 3,4%. Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене", - отметили в пресс-службе НАК.

Всего с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей, снизилась почти на 28%, сообщили в компании.

В то же время в "Нафтогазе" предупредили, что с завершением теплого времени года ожидается повышение спроса на газ и возможен рост цен на него - как на европейском рынке, так и в Украине.

"Чтобы защитить потребителей по ПСО от сезонного колебания цен, "Нафтогаз" предлагает им воспользоваться предложением "Газовый запас" и приобрести газ на всю зиму по фиксированным летним ценам", - отметить в компании.

И напомнили: чтобы воспользоваться этим предложением, нужно обратиться к поставщику газа, подписать дополнительное соглашение и оплатить необходимые объемы газа до 25 сентября.

Напомним: "Нафтогаз", согласно постановлению правительства №485, для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя: цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже, цену за правительственным постановлением №867 от 19 октября 2018, и выбирает самую низкую цену.

Наименьшей оказалась средняя таможенная стоимость газа за прошлый месяц - по ней и была определена стоимость газа на сентябрь.

Как сообщалось, Украина закачала в свои подземные хранилища более 19 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона - столько газа в хранилищах не было с 2011 года.

По состоянию на 10 сентября, новым продуктом "Нафтогаза" для бытовых потребителей "Газовый запас" уже воспользовались более 13 тыс. украинских семей - они купили более чем 15,6 кубометров газа.

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газ, цена газа, Нафтогаз
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