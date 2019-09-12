Рада приняла закон о штрафах за перегруженные фуры

Документ поддержали голосами 331 депутат.

В частности, документ предлагает разрешить автофиксацию нарушений, связанных с превышением весовых или габаритных ограничений, а также начисление штрафов за такие нарушения.

Документ предусматривает, что за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; от 10% до 20% - штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов; более 20% - штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Правом осуществления габаритно-весового контроля наделяется "Укртрансбезопасность".

Административную ответственность за нарушения в части превышения весогабаритных параметров согласно законопроекту, будет нести физическое лицо или руководитель юридического лица, на которое зарегистрировано транспортное средство.

Предполагается, что штрафы за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в части за превышение весогабаритных параметров зачисляются в государственный Дорожный фонд.

Авторы законопроекта подчеркивают, что 97% автомобильных дорог уже потеряли несущую способность, дорожное покрытие деформировано и разрушено, а искусственные сооружения находятся в аварийном состоянии. В то же время все большее количество фур осуществляет перевозки с нарушением весовых ограничений.

В то же время, по мнению авторов законопроекта, находящиеся сегодня на балансе "Укртрансбезопасности" 34 переносных весовых комплекса позволяют проверить всего 272 тыс. авто в год, что составляет менее 1% от всего большегрузного автотранспорта.

Отмечается, что действующая система неспособна обеспечить осуществление мероприятий габаритно-весового контроля на должном уровне.

"Внедрение автоматической фиксации соответствующих нарушений обеспечит повышение уровня контроля, подсчета трафика движения и окажет положительное влияние на обеспечение безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Напомним: один из факторов, негативно влияющих на качество дорог в Украине, — это перегруженные фуры.

Также напомним, что "Укравтодор" в октябре запустит 6 пунктов для взвешивания автомобилей Weight-in-Motion на подъездах к Киеву, всего в планах установить до 100 таких пунктов.

Источник