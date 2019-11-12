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"Нафтогаз" увеличит в ноябре цену на газ для населения на 14,7%

12.11.2019 / 15:23
НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре увеличит цену на природный газ для населения и других потребителей ПСО на 14,7% (на 626,24 грн) по сравнению с ценой прошлого месяца – до 4,899 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

Без учета НДС и стоимости транспортировки, сообщила пресс-служба НАК.

В то же время в "Нафтогазе" отмечают, что указанная цена газа для населения является самой низкой ноябрьской ценой с 2016 года.

В пресс-службе также отметили, что в этом месяце регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения от НАК "газовый запас" (4 тыс. 874,42 грн), поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства.

Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета министров Украины № 485 от 5 июня 2019 года, с июня "Нафтогаз" обязан продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средняя цена импорта по данным МЭРТ; цена НАК для промышленности; средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, спецобязательства по постановлению №867.

В ноябре наименьшей оказалась цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей на условиях предоплаты.

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газ, цена газа, Нафтогаз
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