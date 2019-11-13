Войти | Зарегистрироваться
10:02

среда,
13 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

В «Нафтогазе» рассказали, что произойдет, если контракта с РФ не будет

13.11.2019 / 09:01
В «Нафтогазе» рассказали, что произойдет, если контракта с РФ не будет
В НАК «Нафтогаз» заявляют, что скорее всего «Газпром» не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

Об этом сообщил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев в Facebook.

"Мы не знаем, сколько времени «Газпром» будет готов терять долю европейского рынка и подвергаться штрафам от своих клиентов в Западной Европе.

Последний раз, когда «Газпром» делал подобное - зимой 2014-2015 годов, - потерял более 5 млрд дол, по подсчетам российских аналитиков. Решение о заключении или не заключения сделки там принимает лицо в Кремле, и на какой ущерб он готов пойти, вопрос к нему", - подчеркнул Коболев.

Коболев сказал, что украинская сторона будет полагаться на собственные запасы, и продолжит судебные процессы с Газпромом.

"Мы же будем обеспечивать украинских потребителей из ресурсов в хранилищах, при необходимости можем ещё импортировать еще по контрактам с гарантированной поставкой. И будем продолжать взыскания почти 3 млрд дол за истекшим арбитражем и биться еще за 12 млрд дол в текущем арбитраже.

Как показывает практика, это очень действенный инструмент защиты интересов Украины", - говорит глава «Нафтогаза».

В «Нафтогазе» отмечают, что страна готова к любому решению вопроса по контракту, и напоминают о рекордных запасах газа в подземных хранилищах Украины и европейских стран-партнеров.

"Украина готова к любому сценарию развития событий. Благодаря успешному выпуску еврооблигаций Нафтогаз отыскал дополнительные средства и создал значительные запасы газа в ПХГ. 21,7 млрд куб м. - это рекордно высокий уровень за последние годы.

Европа также подготовилась к возможным креативным ходам россиян и закачала в свои хранилища рекордно высокий уровень газа за многие года - 100 млрд куб.

То есть все понимают, что с большой вероятностью Газпром по политическим мотивам может не подписать контракт и попробовать шантажировать как нас так и европейских потребителей. Но большие запасы в украинских и европейских подземках максимально препятствуют реализации такого сценария ", - резюмировал Коболев.

Напомним: 7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

Ранее в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину, после которых вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил разочарование.

Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, были приемлемы для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.

Источник 

газ, Газпром, Нафтогаз, Коболев
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 ноября
12 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.