Коболев назвал тарифы на транзит газа для РФ

Эти цифры представил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев после третьего раунда газовых переговоров Украина-ЕС-Россия, сообщает DW.

"Оба сценария были рассчитаны на 15 лет бронирования мощностей", - уточнил Коболев.

Если "Газпром" будет бронировать 60 млрд кубометров в год, то в течение 2020-2024 годов в "Нафтогазе" ожидают тариф на уровне 3,21 доллара США за прокачку тысячи кубометров газа 100 километрами украинской ГТС.

Если же "Газпром" будет бронировать 90 млрд кубометров, то тариф рассчитывают на уровне 2,56 доллара.

Для сравнения, "Нафтогаз" ожидает, что тариф, по которому осуществляется транзит российского газа в ЕС, в 2019 году составит 2,61 доллар.

"Чем больше объемы и чем дольше "Газпром" будет бронировать, тем ниже будет тариф", - пояснил такие расчеты Коболев.

"Пока мы не получили ответа с российской стороны, какое их видение нагрузки украинской системы, продолжительности контракта", - утверждает руководитель "Нафтогаза".

Как известно, сейчас тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС устанавливает регулятор, то есть Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. В то же время оператором украинской ГТС пока остается "Нафтогаз".

Коболев также прокомментировал сообщения в СМИ, что по газовым правилам ЕС Украина якобы была бы обязана транспортировать российский газ и без заключения контракта. По его словам, такой опции нет.

"Краткосрочное бронирования разрешено европейским законодательством, поэтому мы его точно позволим всем участникам (...) Но я не могу представить, как можно следовать законодательству, пересылая газ из России без контракта. Это может рассматриваться как контрабанда", - отметил Коболев.

Он пояснил, что для такого бронирования надо подписать соглашение между операторами двух ГТС.

"Если оставаться в рамках права ЕС, то сначала нужно иметь соглашение о межсетевом соединении (interconnection agreement). Если оно подписано, то можно открывать сезон бронирования", - уточнил Коболев.

Глава украинской компании добавил, что без такого соглашения оператор ГТС не имеет юридических оснований полагать, что тот или иной объем газа существует для транспортировки.

Напоминаем: по итогам переговоров в Брюсселе Оржель сообщил, что российская сторона подтвердила готовность подписать новое соглашение о транзите своего газа в Европу через газотранспортную систему Украины в соответствии с европейскими правилами.

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович по итогам трехсторонних консультаций заявил, что обе стороны, Украина и Россия, демонстрируют готовность найти решение по транзиту газа.

Он выразил уверенность, что поставки газа продолжатся без перерыва.

Стороны должны согласовать: каким образом отражать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащую продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.

Украинская сторона предлагает России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между Еврокомиссией, Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа после 2019 года состоится в конце октября.

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