Порошенко: отношения к "Роттердам+" не имею

Об этом сказано в интервью Порошенко "5 каналу", которое вышло в эфир 21 сентября.

По словам экс-президента, формула "Роттердам +" не является предметом договоренностей с Ахметовым в обмен на лояльность телеканалов олигарха к Порошенко.

По его словам, ранее цена на газ устанавливалась ручным управлением, а любая формула лучше, чем непрозрачное определение цены.

Порошенко добавил, что если бы то, что говорят о "Роттердам +" было правдой, то цена бы на электроэнергию снизилась после отмены формулы.

Прямая речь: "Никакого отношения я к этой формуле я не имею. Никогда ее в глаза не видел, до того, как она была введена и представлена ​​рынке, прежде чем она начала публично обсуждаться.

До этого, не существовало формулы и цена устанавливалась ручным управлением. И я считаю, что любая формула лучше чем ручное непрозрачное определение цены.

И следовательно сейчас, что мы видим: отменен Роттердам, и оказывается, если бы цена была завышена и если есть рыночный принцип формирования цены, то на эти 10 или 15 процентов, цена должна упасть. После отмены "Роттердама" цена выросла."

Напомним: в марте 2016 года Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно с не, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.

НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.

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