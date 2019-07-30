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У Нафтогаза есть план "Б" по транзиту российского газа

30.07.2019 / 14:52
У Нафтогаза есть запасной план на случай, если переговоры с Газпромом по транзиту газа будут неудачными.

Об этом в интервью каналу "KRYM - критическое мышление" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мы не против переговоров. Мы всегда готовы их вести. Мы их ведем с желанием иметь контракт. Мы их ведем с желанием иметь нормальные отношения. Но при этом мы четко говорим: у нас всегда есть план Б. Этот план Б мы уже несколько раз реализовывали в отношениях с Газпромом. Каждый раз этот план спасал ситуацию", - сказал Коболев.

По его словам, если случится так, что России удастся построить Северный поток - 2, Украина через Нафтогаз сможет получить компенсацию.

"Через новый судебный процесс в Стокгольме, в котором Нафтогаз требует от Газпрома определенные финансовые компенсации за те механизмы, которые нам позволяет действующий контракт. Мы точно его (иск - ред.) инициировали, но четко показали, если с нами не договариваться, это всегда будет иметь последствия", - напомнил Коболев.

Он подчеркнул, что конечная цель переговоров Нафтогаза и Газпрома - подписание нового контракта на максимально долгий период с максимально выгодными для Украины условиями.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года. В Нафтогазе заявляли, что на предстоящих переговорах предложат России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет. По данным НАК, предложение согласовано с европейскими партнерами, оно основывается на европейском подходе к формированию транзитного тарифа.

Планируется, что переговоры Украины, России и Евросоюза по новому соглашению о транзите российского газа состоятся в сентябре. При этом, 26 июля министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа.

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газ, Нафтогаз, транзит газа, Коболев
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