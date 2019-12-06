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Коболев рассказал о нескольких сценариях развития ситуации с транзитом газа

06.12.2019 / 11:16
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что в ситуации с транзитом газа после 31 декабря 2019 года есть несколько вариантов развития событий: положительный, отрицательный и промежуточный.

Об этом он сказал в интервью liga.net 

"Мы, конечно же, хотим, чтобы реализовался положительный вариант, при котором "Газпром" и новый оператор ГТС, отделенный от "Нафтогаза", смогут подписать новый контракт о транзите газа и продолжить транспортировку через Украину на новых, европейских условиях", - подчеркнул Коболев.

По его словам, есть и негативный вариант - когда, несмотря на коммерческую целесообразность и логику рынка, "Газпром" такой контракт не подпишет.

"В пользу этого варианта также говорят созданные в Европе "Газпромом" и другими российскими компаниями огромные запасы газа. Эти запасы в условиях кризиса вырастут в цене, на чем эти компании смогут прилично заработать", - пояснил он.

"Промежуточный сценарий: через некоторое время станет очевидно, что свято место пусто не бывает, что долю Газпрома на европейском рынке занимают другие, и ему придется вернуться к новому оператору ГТС и договариваться о транзите", - добавил Коболев.

По мнению "Нафтогаза", последний вариант является наиболее вероятным.

Напомним: 4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко порекомендовал российскому "Газпрому" обратиться к украинскому регулятору с обоснованиями необходимости снижения тарифа на транзит газа через газотранспортную систему Украины.

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

Недавно министр энергетики Алексей Оржель заявил, что следующий раунд переговоров по контракту на транзит газа из РФ может состояться уже скоро. Также он подчеркнул, что Украина в переговорах о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа с РФ подчеркивает важность компенсации долгов "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу.

18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

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газ, Нафтогаз, транзит газа, Коболев
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