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НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты в 6,5 раза

30.07.2019 / 12:27
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 22 по 26 июля купил на межбанковском валютном рынке $261,2 млн, что в 6,5 раза больше, чем неделей ранее.

 

Согласно сообщению на сайте центробанка, $185,2 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $76 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).

По данным Нацбанка, нерезиденты за минувшую неделю увеличили свой портфель ОВГЗ на 4,92 млрд грн, в том числе гривневых - на 4,82 млрд грн (почти $190 млн по текущему курсу)

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $2,4 млрд, продал - $0,23 млрд. В том числе с 1 по 26 июля Нацбанк приобрел $760,9 млн по сравнению с $322,3 млн за весь июнь, $160,6 млн - на май и $299,9 млн - за апрель.

Источник 

валюта, НБУ, выкуп валюты
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