"Нафтогаз" не будет продавать газ для Луганской ТЭС по специальной льготной цене

Как сообщила пресс-служба Кабмина в четверг, 15 августа, премьер-министр Владимир Гройсман инициировал правительственное совещание при участии руководства Министерства энергетики и угольной промышленности и представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса.

"Во время совещания принято решение об обеспечении субъектов генерации энергоносителями без применения регулируемой специальной цены. Соответствующее решение будет принято на очередном заседании правительства", - сказано в сообщении Кабмина.

НЭК "Укрэнерго" также поручено ускорить реализацию проекта строительства второй линии энергообеспечения.

В свою очередь Герус на своей странице в соцсети сообщил: "Хорошие новости – "Нафтогаз" не будет продавать газ для "ДТЭК Востокэнерго" (Луганская ТЭС) по специальной льготной цене. Итак, убытков в размере 100-200 млн грн в месяц для государственной компании, а следовательно, для государства, не будет".

Представитель президента в Кабмине поблагодарил Гройсмана, министру финансов Украины Оксану Маркарову "и других чиновников за ответственную государственную позицию".

Как сообщалось, Кабмин 14 августа с целью предотвращения чрезвычайной ситуации на Луганской ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго"), находящейся в "обособленном" острове, обязал "Нафтогаз" поставлять газ для станции по цене в 2,895 тыс. грн/1 тыс. куб. м (без учета НДС и тарифов на транспортировку и распределения). По данным Министерства экономического развития и торговли, средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4,812 тыс. грн/тыс. куб. м. На Украинской энергетической бирже в июле (с поставкой в августе) газ продавался по цене 4,654 тыс. грн/тыс. куб. м. В свою очередь, "Нафтогаз" в июле предлагал на август на условиях предоплаты газ для промышленности по цене 4,64 грн/тыс. куб. м.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что поставка НАКом природного газа для Луганской ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") на утвержденных Кабинетом министров условиях ежемесячно будет причинять госкомпании убыток от 120 до 300 млн грн, заявили в НАК.

Луганская ТЭС 29 июля 2019 года из-за дефицита угля перешла на сжигание природного газа. Поставки угля на ТЭС с апреля 2017 года осуществляются с актива группы "ДТЭК" в РФ – шахтоуправление "Обуховская" (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет.

В октябре 2018 года возникла ситуация, при которой Российская желдорога перестала подтверждать отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки. Станция вынуждена была перейти на сжигание газа. Данная ситуация разрешилась к середине ноября 2018 года после возобновления поставок антрацита с ШУ "Обуховская".

В настоящее время из объединенной энергосистемы Украины по цепочке воздушных линий 110 кВ можно обеспечить для области только 60 МВт. В случае остановки Луганской ТЭС на контролируемой территории Луганской области возникнет дефицит мощности в 180-220 МВт.

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