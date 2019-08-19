"Нафтогаз" в сентябре оставит цену на газ для промпотребителей на уровне августа

Так, цена на условии предоплаты, при закупке газа в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц и условии отсутствия долгов перед энергохолдингом составит 5,568 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Для предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена в сентябре составит 6,244 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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