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"Нафтогаз" в сентябре оставит цену на газ для промпотребителей на уровне августа

19.08.2019 / 10:23
НАК "Нафтогаз Украины" в сентябре 2019 года оставит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям, на уровне августа, сообщается на сайте НАК.

Так, цена на условии предоплаты, при закупке газа в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц и условии отсутствия долгов перед энергохолдингом составит 5,568 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Для предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена в сентябре составит 6,244 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Источник

газ, Нафтогаз, цена на газ
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