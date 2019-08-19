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НБУ отклонил кандидатуры большинства членов набсовета Ощадбанка

19.08.2019 / 10:54
Национальный банк Украины (НБУ) по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры пяти из девяти членов наблюдательного совета Ощадбанка.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ на сайте.

"Эти решения приняты по результатам собеседования, проведенного квалификационной комиссией при участии правления Национального банка. Руководствуясь своим правом, НБУ будет требовать замены указанных членов набсовета", - говорится в сообщении.

В частности, по результатам оценки соответствия квалификационным требованиям комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ принял решение отказать в согласовании следующим лицам: Шевки Аджунеру (председатель набсовета, независимый директор), Алексею Гринченко (заместитель председателя набсовета, независимый директор), Алексею Резникову (член набсовета, независимый директор), Дмитрию Власову (член набсовета, представитель от Верховной Рады Украины), Даниэлю Билаку (член набсовета, представитель от Кабинета Министров Украины).

В то же время, комитет принял решение о возможности согласования следующих лиц: Байба Апина (член набсовета, независимый директор), Михаэль Вайнштейн (член набсовета, независимый директор), Питер Бриггс (член набсовета, независимый директор), Юрий Храмов (член набсовета, представитель от президента Украины).

Окончательные решения по этим четырем кандидатам НБУ примет после устранения замечаний к предоставленным ими документам, сообщила пресс-служба регулятора.

Источник

НБУ, Ощадбанк, наблюдательный совет
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