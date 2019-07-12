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Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цену на газ для населения еще на 650 гривень

12.07.2019 / 16:47
Кабинет министров обязал "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения в июле еще на 650 гривень за тысячу кубических метров.

Соответствующее поручение премьер-министра Владимира Гройсмана опубликовано на сайте правительства.

Как напомнили в правительстве, постановлением №293 Кабмин обязал "Нафтогаз" с июня продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одном из четырех площадок (цена указана без НДС)

Минэкономразвития - средняя таможенная стоимость импортируемого газа составляет 5161 грн за тыс. куб. м.

Украинская энергетическая биржа - газ на июль продался по цене 4905 грн за тыс. куб. м.

"Нафтогаз" - газ для промышленности по предоплате, установленной на июль, 5017 грн за тыс. куб. м.

Или по цене ПСО, согласно постановлению КМУ №867, что на июль рассчитана как 7185 грн за тыс. Куб. м.

"Низкой оказалась цена Украинской энергетической биржи. Поэтому цена газа в июле для населения, без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4905 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 650 грн, чем цена в июне - 5554 грн", - отмечается в сообщении.

Напомним: с 1 мая в Украине начинает действовать новая цена на газ для населения и тепловой генерации, утвержденная на май текущего года на уровне 8247 гривень за тысячу кубометров (раньше было 8550 гривень).

Соответствующее решение было принято в конце апреля Кабинетом министров и НАК "Нафтогаз Украины".

В начале апреля "Нафтогаз" выполнил распоряжение правительства и снизил цену на газ для населения с апреля 2019 года с 8,55 грн за куб до 8,38 грн за куб – то есть на 17 копеек за куб.

12 июня Кабмин изменил формулу расчета цены газа, который НАК Нафтогаз Украины продает населению и теплокоммунэнерго.

Источник 

Кабмин, газ, Нафтогаз, цена на газ
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