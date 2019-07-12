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Суд по иску НБУ открыл производство о взыскании средств с Коломойского

12.07.2019 / 16:16
Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство и начал рассмотрение дела о взыскании с бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского 4,86 миллиарда гривен в пользу Нацбанка.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Речь идет о 4 договорах поручительства, которую предоставил Коломойский по кредитам рефинансирования, которые Национальный банк предоставил Приватбанку до национализации, и задолженности по этим кредитам, сформировавшейся на конец 2015 года.

Отмечается, что Нацбанк уже пытался взыскать эти деньги через Днепропетровский суд, но в открытии производства отказывали, потому что постоянным местом жительства Коломойского была Женева.

НБУ обжаловал такое решение, и в марте Большая палата Верховного Суда обязала Днепропетровский суд все-таки открыть производство.

В Женеве НБУ также пытается взыскать с Коломойского задолженность по кредитам рефинанса - ту, которая накопилась с 2016 года.

"Национальный банк ожидает назначения судом рассмотрения дел по существу уже в августе 2019 года и продолжит принимать меры, необходимые для взыскания задолженности по кредитам рефинансирования", - заявили в Нацбанке.

Напомним: 18 апреля Окружной админсуд Киева, изучая дело почти 2 года, признал незаконной национализацию Приватбанка по иску Коломойского к НБУ, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

19 апреля стало известно, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года, которым определен перечень связанных с банком физических и юридических лиц.

20 апреля Печерский суд Киева принял решение о разрыве договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка на сумму в 9,2 млрд грн, полученным до его национализации.

НБУ на основании личного поручительства Коломойского также подал иск в Женевский суд, требуя вернуть долги.

13 мая Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу НБУ на признание незаконным его распоряжение о проверке Приватбанка.

21 мая Приватбанк подал иск против Коломойского, с которым тесно ассоциируют сегодняшнего президента Владимира Зеленского.

24 мая НБУ обжаловал решение суда о незаконности национализации Приватбанка.

Среди ответчиков есть также три гражданина США, живущих в Майами, и 19 анонимных компаний.

Источник 

суд, НБУ, Коломойский
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