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Верховный суд разрешил компании Коломойского не погашать часть долга перед НБУ

23.01.2020 / 13:52
Верховный суд отклонил кассационную жалобу НБУ к компании Игоря Коломойского ООО "Гаджибей" о взыскании с нее ипотеки.

В частности, в счет погашения кредитов рефинансирования, выданных Приватбанку до национализации и по которым компания Коломойского стала поручителем.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

В Нацбанке подчеркнули, что, чтобы в совещательной комнате принять решение об отклонении кассационной жалобы, судьям Верховного Суда понадобилось меньше одной минуты.

"До национализации ПриватБанка, экс-владельцы банка и связанные с ними компании (в частности ООО "Гаджибей") поручились перед Национальным банком собственными доходами и имуществом, что задолженность по кредитам рефинансирования будет погашена. Сегодня объем такой задолженности составляет 7,6 млрд грн.

Национальный банк для погашения части долга, хотел взыскать залоговое имущество ООО "Гаджибей", а именно два земельных участка в Одесской области", - говорится в сообщении.

Суд решил, что НБУ для погашения долга может осуществлять взыскание залога с ООО "Гаджибей" только в случае невозможности списания средств с банковских счетов Приватбанка.

"Такое решение создает риск, когда экс-владельцы Приватбанка смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств", - отметили в НБУ.

Напомним: в 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей.

Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил Приватбанку в течение 2008-2015 годов. В общем иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям.

На сегодня на разных стадиях судебного процесса находится еще более 200 подобных дел не только по Приватбанку, но и банков, которые в свое время были признаны неплатежеспособными и до сих пор не выполнили своих обязательств по кредитам рефинансирования.

Источник 

суд, долг, НБУ, Коломойский
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