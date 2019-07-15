Зеленский указал на проблему с падением доходов Одесского порта и контрабандой

"Я понимаю, что все проблемы сейчас решить сложно. Но предлагаю решать их на месте. Это стратегия нашей команды", - подчеркнул он во время совещания по вопросам развития морских портов Украины в субботу, 13 июля, в Одессе.

Президент обратил внимание, что в 2015 году чистая прибыль Одесского порта составила 397 млн грн, в 2016 году – 320 млн грн, в 2017 – 15,7 млн грн, в 2018 – 19 млн грн. При этом административные расходы в 2015 году составили 26,2 млн грн, в 2016 году – 31,8 млн грн, в 2017 году – 69 млн грн, и за полгода 2018 года – 24,9 млн грн. Зарплата же директората выросла за этот период с 14 до 192 млн грн.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук указал, что цифры демонстрируют негативные тенденции в работе порта в течение последних трех лет.

"Есть цифры, которые показывают, что чистая прибыль порта упала в 16 раз. Есть много сигналов, что в порту деятельность осуществляется далеко не всегда в интересах государства. Государственные буксиры сдаются в почасовую аренду частным компаниям за полцены. Нас очень интересует то, что единый въезд на государственный порт контролируется частной компанией", - отметил он.

По его словам, за последние три года Одесский порт потерял более 15% грузопотока.

Гончарук также подчеркнул, что еще одной из серьезных проблем является контрабанда, уровень потерь от которой составляет примерно $1 млн в день.

Зеленский призвал найти законные способы уволить работников местной таможни, по которым имеется информация об участии в контрабандных схемах, и найти им замену среди честных людей.

Источник