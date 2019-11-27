Зеленский обещает ценный подарок за поимку "крестного отца контрабанды"

Об этом сообщает Facebook-страница главы государства

Зеленский открывает детали спецоперации по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне, во время которой сбежал Альперин, которого "считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине".

Прямая речь: "Однако далеко он не добежал – границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране. Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина.

С меня лично – ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом".

Напомним: детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

В частности сообщалось, что был задержан замначальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.

Дело, в рамках которой задержали таможенника, связанно с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.

По словам источника УП, Альперину удалось скрыться.

В январе 2018 года прокуратура АР Крым совместно с СБУ разоблачила контрабандную схему Альперина, работа которой могла нанести около 700 млн гривен убытков госбюджету.

Одесская группировка контрабандистов создала десятки фирм-однодневок, директорами которых были подставные лица. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки и т.д.). Поставкой товара из Китая занимались аналогичные фирмы-прокладки. Контракты же фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженную в десять и более раз.

Таможенники корректировали таможенную стоимость товара до уровня, который соответствовал реальной стоимости, но представители одесских компаний, пользуясь 55 ст. Таможенного кодекса, вносили на счета таможни соответствующие финансовой гарантии, что давало возможность направить товар в свободное обращение.

Далее эти компании-импортеры обращались к одному из одесских судов. И группа судей отменяла решение таможни, фактически обязывая ее растамаживать товар по значительно заниженной стоимости и возвращать импортеру его финансовую гарантию.

В ноябре 2017 сообщалось об аресте 450 миллионов, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролировал Альперин.

Позже стало известно, что бизнесмен предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов за снятие этого ареста.

Печерский райсуд Киева арестовал Альперина на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн.

В декабре бизнесмен после внесения залога вышел из-под стражи.

Дело до сих пор находится на рассмотрении Печерского райсуда. По словам адвоката Виктора Петруненко, последнее судебное заседание в ноябре 2019 года не состоялося, потому что прокуроры находились в процессе переаттестации.

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