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Митрополит Онуфрий рассказал, почему православные празднуют Рождество 7 января

27.11.2019 / 12:59
Митрополит Онуфрий рассказал, почему православные празднуют Рождество 7 января
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Он напомнил, что Рождеству предшествует Рождественский пост

Православная Церковь остается верной традиции, празднуя Рождество Христово по юлианскому календарю – 7 января.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolia.kiev.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Наша Церковь уже давала комментарии по этому поводу. Напомню еще раз, что Иерусалимская Церковь, на земле которой родился Спаситель мира, как мать всех Церквей, празднует это событие по юлианскому календарю, то есть 7 января по новому стилю. В нашей Церкви со времен Крещения Руси святым равноапостольным князем Владимиром принят и действует устав Иерусалимской Церкви. Поэтому, несмотря на то, что в ряде православных государств Церковь перешла на григорианский стиль, мы остаемся верными исторической традиции, не меняя стилевой календарь. Всякое изменение традиций всегда влечет за собой новые противоречия, споры и противостояния. Нам же следует сохранять единство и мир, не осуждать ближнего и дальнего, не нарушать закон христианской любви», - сказал Митрополит Онуфрий.

Он напомнил, что Рождеству предшествует Рождественский пост.

«Подавляющее большинство граждан Украины по-прежнему будет праздновать Рождество 7 января, как наши деды и прадеды. И потом, мы свою веру во Христа подтверждаем не стилем, хотя и храним традиции, а выполнением заповедей Божиих. От того, как мы проводим Рождественский пост, как помогаем ближнему, как храним мир в семье, в обществе, насколько добросовестно выполняем свою профессиональную деятельность, зависит и отношение к нам внешнего мира, всех, кто пребывает за церковной оградой. Поэтому не следует особенно озираться кругом, кто как живет, а держать, хранить свою веру и своей жизнью во Христе убеждать и привлекать на верный путь тех, кто не разделяет с нами празднование в этот светлый день. Любовью можно сделать то, что невозможно сделать ни спорами, ни диспутами, ни иными человеческими аргументами. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35), - взывает к нам Спаситель мира. Если сумеем хоть немного сделать добра, следуя Заповедям Христа, Он непременно родится в душе каждого человека и наставит нас на всякую истину», - подчеркнул Предстоятель.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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