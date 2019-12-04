"Крестный отец контрабанды" Альперин вышел из СИЗО

Об этом сообщает "Слово и дело".

За бизнесмена внесли залог в 70 миллионов гривен. Издание сообщает, что Альперина должны были уже выпустить из СИЗО.

Позже в Facebook бизнесмена появился новый пост. Альперин поздравил Киев с первым снегом и отметил, что хочет "подбросить" свежих новостей о себе.

Напомним: в январе 2018 года прокуратура АР Крым совместно с СБУ разоблачила контрабандную схему Альперина, работа которой могла нанести около 700 млн гривен убытков госбюджету.

Одесская группировка контрабандистов создала десятки фирм-однодневок, директорами которых были подставные лица. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки и т.д.). Поставкой товара из Китая занимались аналогичные фирмы-прокладки. Контракты же фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженную в десять и более раз.

Таможенники корректировали таможенную стоимость товара до уровня, который соответствовал реальной стоимости, но представители одесских компаний, пользуясь 55 ст. Таможенного кодекса, вносили на счета таможни соответствующие финансовой гарантии, что давало возможность направить товар в свободное обращение.

Далее эти компании-импортеры обращались к одному из одесских судов. И группа судей отменяла решение таможни, фактически обязывая ее растамаживать товар по значительно заниженной стоимости и возвращать импортеру его финансовую гарантию.

В ноябре 2017 сообщалось об аресте 450 миллионов, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролировал Альперин.

Позже стало известно, что бизнесмен предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов за снятие этого ареста.

Печерский райсуд Киева арестовал Альперина на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн.

В декабре бизнесмен после внесения залога вышел из-под стражи.

Дело до сих пор находится на рассмотрении Печерского райсуда. По словам адвоката Виктора Петруненко, последнее судебное заседание в ноябре 2019 года не состоялось, потому что прокуроры находились в процессе переаттестации.

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