СМИ: "крестный отец контрабанды" инициировал уголовное преследование следователей ГФС

Одесский бизнесмен Вадим Альперин, подозреваемый в создании преступной организации, которая ввозила в Украину и растаможивала товары по заниженным ценам, руководил распространением дискредитационных материалов о следователях ГУ ГФС в Сумской области и инициировал их уголовное преследование.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные судебного заседания в Высшем антикоррупционном суде

В ноябре 2016 г. следователи ГУ ГФС в Сумской области провели обыск на таможенном посту "Столичный" Киевской таможни, в ходе которого были изъяты 9 контейнеров с тканью компании "Торгест".

По данным следствия, во время декларирования товара должностные лица "Торгест" внесли заведомо ложные сведения о классификации товара, его весе и фактической стоимости, в результате чего в бюджет недопоступили таможенные платежи в значительных суммах.

Обнаруженные на электронной почте Альперина материалы указывают на то, что он инициировал преследование отдельных сотрудников ГУ ГФС в Сумской области после указанного обыска и изъятия товара.

В частности, после обыска и изъятия одного из следователей ГУ ГФС в Сумской области лишили возможности продолжать расследование, производство было передано в следственный отдел прокуратуры Сумской области, а в отношении следователя и некоторых должностных лиц ГФС было начато уголовное производство по факту совершения им следственных действий по изъятию товара.

Дословно: "На почте Альперина была обнаружена переписка по размещению заказных сюжетов и статей. Так, 22.11.2016 г. Альперин получил на свою электронную почту и перенаправил на другую почту текст публикации об изъятии контейнеров "Торгест". В тот же день эта публикация появилась на ресурсе, указанном в письме Альперину. Позже Альперин получил отчет о размещении публикации и потраченные на это суммы 3400 грн и 600 долларов".

В ходе судебного заседания прокурор САП также озвучил ряд других материалов, в частности переписок и данных электронной почты, свидетельствующие об использовании Альпериным коррупционных связей в правоохранительных органах.

Информация об этом была обнародована в ходе судебного заседание 23 января во время продолжения Альперину срока действия возложенных на него обязанностей на 2 месяца.

Напомним: ООО "Торгест" фигурирует в уголовном производстве НАБУ и САП как предприятие-импортер, которое использовалось в 2016-2017 гг. для ввоза в Украину и растаможивания товаров через пост "Столичный" Киевской таможни по заниженной стоимости.

Вадим Альперин фигурирует в деле как организатор преступной организации. 29 ноября ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 млн грн, который он внес.

В настоящее время на Альперина возложен ряд обязанностей, в частности, носить электронный браслет, не выезжать за пределы Одессы, не общаться с другими подозреваемыми и т.п.

В январе 2018 года прокуратура АР Крым совместно с СБУ разоблачила контрабандную схему Альперина, работа которой могла нанести около 700 млн гривен убытков госбюджету.

Одесская группировка контрабандистов создала десятки фирм-однодневок, директорами которых были подставные лица. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки и т.д.). Поставкой товара из Китая занимались аналогичные фирмы-прокладки. Контракты же фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженную в десять и более раз.

Таможенники корректировали таможенную стоимость товара до уровня, который соответствовал реальной стоимости, но представители одесских компаний, пользуясь 55 ст. Таможенного кодекса, вносили на счета таможни соответствующие финансовой гарантии, что давало возможность направить товар в свободное обращение.

Далее эти компании-импортеры обращались к одному из одесских судов. И группа судей отменяла решение таможни, фактически обязывая ее растамаживать товар по значительно заниженной стоимости и возвращать импортеру его финансовую гарантию.

В ноябре 2017 сообщалось об аресте 450 миллионов, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролировал Альперин.

Позже стало известно, что бизнесмен предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов за снятие этого ареста.

Дело до сих пор находится на рассмотрении Печерского райсуда. По словам адвоката Виктора Петруненко, последнее судебное заседание в ноябре 2019 года не состоялось, потому что прокуроры находились в процессе переаттестации.

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