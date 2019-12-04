Онищенко арестовали в Германии

Об этом сообщил в комментарии прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив.

По его словам, экс-депутата задержали возле города Ольденбург. Сейчас Онищенко находится в немецкой тюрьме.

Напомним, ранее директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия, уже в декабре должны принудительно вернуть в Украину. По его словам, в Испании политик проиграл суды в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем.

Онищенко бежал из Украины летом 2016 года. Его обвиняют в том, что он создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн в реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

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