В Германии не подтверждают задержание Онищенко

Укринформ сделал запрос в Генпрокуратуру в Кельн.

"Такой арест в местной зоне ответственности не может быть подтвержден", - заявила пресс-секретар ведомства.

Ранее сообщалось, что бизнесмена задержали в Аахене. Этот город находится в данной федеральной земле.

На запрос Федерального министерства внутренних дел его представитель посоветовал связаться "с компетентными органами Северного Рейна-Вестфалии или генеральным прокурором".

Напомним, ранее прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Сымкив рассказал, что бывшего народного депутата Александра Онищенко 29 ноября задержали в Германии по запросу украинских правоохранителей.

По его словам, экс-депутата задержали возле города Ольденбург. Сейчас Онищенко находится в немецкой тюрьме.

Как сообщалось, ранее директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что Онищенко, сбежавшего из Украины и скрывавшегося от следствия, уже в декабре должны принудительно вернуть в Украину. По его словам, в Испании политик проиграл суды в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем.

Онищенко сбежал из Украины летом 2016 года. Его обвиняют в том, что он создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали свыше 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был причинен ущерб на сумму более чем 740 млн грн.

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