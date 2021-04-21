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Зеленский лишил гражданства трех украинских контрабандистов неделю назад – источник

21.04.2021 / 15:17
Президент Украины Владимир Зеленский действительно подписал указ "О приостановке гражданства Украины причастных к контрабанде Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримчука" около недели назад, однако документ является непубличным.

Об этом сообщил информационному агентству "Интерфакс-Украина" осведомлённый источник.

"Это правда. Этот указ был подписан около недели назад. Как вы знаете, все указы о лишении гражданства являются непубличными", - отметил источник.

Как сообщалось, 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории Украины ввел персональные санкции против 10 контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли.

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Виктором Шерманом, Александром Кравченко, Владимиром Дидухом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Ериминчуком. Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".

Зеленский своим указом от 4 апреля ввел в силу решение СНБО, предусматривающее введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования.

По итогам заседания СНБО 15 апреля Зеленский заявил, что Совет продолжит введение санкций против контрабандистов. На очереди - список из 12 физических и юридических лиц.

Источник

гражданство, контрабанда, Зеленский
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