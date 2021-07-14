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Зеленский: У депутатов Рады должно быть только одно гражданство - Украины

14.07.2021 / 15:47
В украинском парламенте есть народные депутаты, которые кроме украинского гражданства имеют несколько паспортов. Сейчас идет работа над этим вопросом.

Об этом во время Всеукраинского форума «Украина 30. Гуманитарная политика» заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент Укринформа.

«У нас были в украинском парламенте представители России. И это был не секрет. Мы делаем все для того, что в украинском парламенте были граждане Украины. Я знаю, что у некоторых граждан Украины в украинском парламенте еще осталось другое гражданство, это не вопрос сегодняшнего форума, но поверьте, мы над этим тоже очень сильно работаем. Если они граждане Украины, они должны быть гражданами Украины, а не нескольких стран и владельцами нескольких гражданств или паспортов», - отметил Зеленский.

Отвечая на вопрос намекает ли глава государства на кого-то конкретно, Президент ответил: «Я уже, честно говоря, где-то год ни на что не намекаю, а говорю то, что думаю».

Источник

депутат, гражданство, Зеленский
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