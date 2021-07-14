Зеленский: У депутатов Рады должно быть только одно гражданство - Украины

Об этом во время Всеукраинского форума «Украина 30. Гуманитарная политика» заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент Укринформа.

«У нас были в украинском парламенте представители России. И это был не секрет. Мы делаем все для того, что в украинском парламенте были граждане Украины. Я знаю, что у некоторых граждан Украины в украинском парламенте еще осталось другое гражданство, это не вопрос сегодняшнего форума, но поверьте, мы над этим тоже очень сильно работаем. Если они граждане Украины, они должны быть гражданами Украины, а не нескольких стран и владельцами нескольких гражданств или паспортов», - отметил Зеленский.

Отвечая на вопрос намекает ли глава государства на кого-то конкретно, Президент ответил: «Я уже, честно говоря, где-то год ни на что не намекаю, а говорю то, что думаю».

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