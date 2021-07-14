Митрополит УПЦ рассказал, как выбор профессии влияет на судьбу души на небесах

Профессиональные знания, умения и навыки, которые мы получаем во время земной жизни, продолжают свое совершенствование и развитие на небесах.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Человеческую душу формирует не только то, что мы называем духовной практикой. Выбор профессии, развитие тех способностей, которые Бог нам дал для того, чтобы трудиться на земле, имеют также очень важное значение для формирования качеств нашей вечной личности. Что бы человек не делал на земле, все это он может использовать с духовной выгодой для себя. Уборщица, которая моет пол, если будет делать это для Самого Христа, получит ту же награду, что и академик, который Христа ради изобретает лекарство, способное освободить людей от страданий. Все, что мы делаем, должны делать ради Бога, и Бог, видя нашу к Нему любовь, даст благодать», - отметил митрополит Лука.

Владыка напомнил, известно много примеров святых, которые продолжают служить теми талантами, которыми они обладали еще до того, как ушли в мир иной.

«Как много было явлено откровений того, что святитель Лука Крымский по-прежнему лечит и даже незримо участвует в операции больных. Как часто святые воины являются полководцам перед сражениями и участвуют невидимо в битвах», - сказал архиерей.

Он рассказал о профессиях, которые недопустимы для христиан.

«Конечно, есть т.н. профессии, которые никак не могут сочетаться с Евангельской этикой и заповедями Божьими. Христианин не может заниматься тем, что развращает общество, культивирует грех, эксплуатирует низменные страсти с выгодой для себя. Такие люди служат не Богу, а дьяволу», - отметил митрополит Лука.

Владыка призвал родителей при выборе профессии для детей не проявлять эгоизм и прислушиваться к мнению ребенка.

«Постарайтесь понять то, к чему стремится его собственная душа, от чего она получает радость творчества, какую профессию он хочет познать и чему научиться. Дайте вашему чаду возможность стать таким, каким его замыслил Бог, а не ваше собственное воображение», - посоветовал митрополит Лука.