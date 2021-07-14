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Проблема не в формате: посол Франции озвучил позицию по расширению "нормандской четверки"

14.07.2021 / 15:16
Во Франции считают, что изменение нормандского формата не поможет разрешить ситуацию на Донбассе. Все зависит от политической воли России.

Об этом идет речь в интервью посла Франции Этьена де Понсена tsn.ua.

По его словам, позиция Франции заключается в том, что проблема не в формате.

"Мы готовы к любому варианту, готовы рассмотреть любую из возможностей. С нашей стороны нет никакой дурной воли. Но настоящей проблемой является отсутствие политической воли сторон, в частности, российской стороны по реализации и выполнению своих обязательств. Следовательно, дело не в изменении формата, к сожалению, благодаря которому у России появится желание к миру", - считает он.

Напомним, президент Владимир Зеленский хочет привлечения Соединенных Штатов Америки к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Донбассе. Глава государства планирует обсудить это с лидерами США и Германии.

Ранее Зеленский не исключал, что ради привлечения США к урегулированию на Донбассе может быть создан новый формат переговоров.

Источник

нормандский формат, Этьен де Понсен
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