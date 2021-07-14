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Раде рекомендуют окончательно запретить курение е-сигарет в общественных местах

14.07.2021 / 16:18
Верховной раде рекомендуют окончательно запретить курение электронных сигарет в общественных местах. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предоставил рекомендацию принять во втором чтении законопроект №4358.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон дает определение ряду терминов: бездымное табачное изделие, электронная сигарета, новейшее табачное изделие, жидкости, используемые в электронных сигаретах.

Устанавливаются требования для производства и реализации табачной продукции, е-сигарет, бездымных табачных изделий по:

содержанию вредных веществ;
оформлению упаковки, в частности, медицинских предупреждений потребителей;
ограничению реализации (продажи) и употреблению;
рекламированию.

В документе прописана ответственность за нарушение установленных норм.

К законопроекту ко второму чтению подали 515 поправок, из которых 77 предлагается учесть полностью и 10 - частично, а остальные поправки - отклонить.

Комитет предусмотрел, что размер штрафов устанавливается в зависимости от минимального прожиточного минимума, а не в виде фиксированной суммы.

"Члены комитета утвердили сравнительную таблицу к законопроекту и приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении", - говорится в сообщении.

Напомним, Рада приняла этот за основу в начале июня.

ВР ранее приняла за основу законопроект №4212 об изменениях в статью 22 закона "О рекламе", который предлагает запретить рекламу е-сигарет и жидкостей, которые в них используются, а также табачных изделий для электрического нагрева.

Источник

курение, ВР
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