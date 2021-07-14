Шабунин занимается дешевыми манипуляциями

Ранее утром глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин на своей странице в "Фейсбуке" призвал депутатов поддержать 733-ю правку, без которой, по его словам, не состоится очищение ВСП.

Служители Фемиды рассматривают подобного рода заявления как манипуляции. "Наша белобрысая посольская проститутка Шабунин тот еще дешевый манипулятор. Вот с утра пораньше пишет свой бред о том, что надо голосовать правки своей бывшей сотрудницы Радиной, а «внешнее управление» - это нарративы Путина, он так в статье писал, не совпадение ли это? Да, это все Путин. Он коррумпировал парламент зарплатами в конвертах, напихал нам лещенок в наблюдательные советы, поднял тарифы, назначал кумовей и любовниц Сытника в НАБУ и бухал с ним в Сарнах. Да и понятно же, что если Россия у нас оккупант на 3 административно-территориальные единицы, то посольская оккупационная администрация, по сути, - на всех остальных областях страны", - отмечают они в телеграмм-канале "Под мантией".

"Тупые соросята считают, что люди, видимо, уже и не способны читать длинные тексты. Но для тех, кто не разучился, рекомендуем прочесть вывод юруправления к 5068. И подумать над таким: 1. Зачем вообще тогда украинские представители в этической комиссии, если они ничего не решают? 2. Нам парили, что у экспертов якобы не будет конфликта интересов, ведь они ни с кем тут не связаны. При этом записали в закон, что эти эксперты могут брать в помощь наших грантоедов. Как думаете, у них тоже нет конфликта интересов и лоббизма? В общем, голосуйте, раз такие дебилы, и верьте Шабунину", - резюмируют авторы поста.