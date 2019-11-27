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Глава комитета объяснил, почему Рада не приняла поправку для расследования дел Майдана

27.11.2019 / 14:12
Правку в закон о Госбюро расследований, которая бы позволила продолжить расследование дел Майдана, не приняли, потому что могли возникнуть вопросы к ее законности.

Об этом заявил глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, сообщает Громадське.

Монастырский отметил, что когда рассматривался этот законопроект, утром Верховная Рада проголосовала, что она может рассматривать законопроекты не позже 15 часов. В то же время "несколько фракций" при рассмотрении вопроса заявляли о перерывах в 30 минут и более.

Прямая речь: "Мы решили не рисковать, потому что это однозначно было бы потом основанием для обжалования законности принятия этого решения".

По словам Монастырского, фракции, которые не поддерживают принятие нового закона о ГБР, сказали спикеру Рады Дмитрию Разумкова, что в случае принятия законопроекта они подадут постановление о признании незаконным это решение.

Прямая речь: "И нам бы все равно пришлось бы ждать 3 декабря, потому что Верховная Рада только тогда смогла рассмотреть это постановление, и этот закон, даже если бы мы его приняли, не пошел бы на подпись президенту".

Больше деталей: Монастырский отметил, что 3 декабря продолжение рассмотрения законопроекта о ГБР и этой правки в частности будет первым в повестке дня Рады.

Напомним: 20 ноября 2019 года прокуратура прекратит функцию досудебного расследования, однако продолжит осуществлять процессуальное руководство в расследовании, то есть организацию и координацию досудебного следствия.

Адвокат семей Героев Небесной сотни объявила голодовку до возобновления следствия по делам Майдана.

Источник

поправка, ВР, дело Майдана, Монастырский
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