Глава профильного комитета Рады предложил внести в парламент законопроект о криминализации основных преступлений по международному праву

Об этом сообщила пресс-служба главы комитета Дениса Монастырского (фракция "Слуга народа").

"В условиях войны законопроект 2689, который криминализирует основные преступления по международному праву - геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления и является одним из насущных документов, которые необходимо поддержать и занести под купол Верховной Рады Украины", - заявил Монастырский.

По его словам, по такому закону правоохранители смогут судить представителей незаконных вооруженных формирований, которые удерживают и пытают людей в подвалах на оккупированных территориях.

"На принятие этого законопроекта ждут десятки тысяч людей, которые стали жертвами российской вооруженной агрессии. Смотреть людям в глаза и слушать их рассказы о пытках, которые они пережили - невероятно трудно. Этим законом мы также можем привлечь к ответственности виновных за грубые нарушения международного права, произошедших во время Иловайского котла, боев под Дебальцево, расстрела жилых кварталов Мариуполя, уничтожение автобуса под Волновахой и т.д", - сказал глава комитета.

Монастырский подчеркнул, что надеется на поддержку остальных парламентариев.

Источник