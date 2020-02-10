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В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности директора НАБУ

10.02.2020 / 14:21
Группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"В ВР зарегистрировали проект Постановления об увольнении коррупционера Сытника с должности директора НАБУ... Всего 216 подписей. Точнее 221 подпись, но несколько депутатов потом отозвали свои подписи", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Проект постановления обнародован на сайте Рады.

В настоящее время документ передали на рассмотрение руководству.

Источник

НАБУ, Сытник, Алексей Гончаренко
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