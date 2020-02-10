В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности директора НАБУ

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"В ВР зарегистрировали проект Постановления об увольнении коррупционера Сытника с должности директора НАБУ... Всего 216 подписей. Точнее 221 подпись, но несколько депутатов потом отозвали свои подписи", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Проект постановления обнародован на сайте Рады.

В настоящее время документ передали на рассмотрение руководству.

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