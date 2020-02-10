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Трамп объяснил, почему уволил эксперта по Украине в Совете нацбезопасности

10.02.2020 / 12:48
Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение об увольнении эксперта по вопросам Украины Совета национальной безопасности, подполковника Александра Виндмана, который был одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте.

Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение об увольнении эксперта по вопросам Украины Совета национальной безопасности, подполковника Александра Виндмана, который был одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"В фейковых новостях CNN и MSDNC продолжают говорить про подполковника Виндмана так, будто я должен думать только о том, насколько он прекрасен. На самом деле я его не знаю, никогда не разговаривал с ним и не встречался с ним. Но он был очень недисциплинированным, неправильно сообщал о содержании моих "идеальных" звонков...", - написал Трамп.

Напомним, 19 ноября на открытых слушаниях в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности, заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины.

Во время слушаний Виндман также заявил, что считал "неуместным" телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Перед этим он давал показания за закрытыми дверями и тогда сказал, что из разговора ему стало ясно, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, чего хотел Трамп

Источник

увольнение, импичмент, Трамп, Видман
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