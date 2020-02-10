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Зеленский: для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО

10.02.2020 / 11:46
В Риме президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Италии Серджио Маттареллой вопросы двустороннего сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что в ходе встречи главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, развитие политического диалога, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержку Италией процесса реформ в Украине и интеграции Украины в евроатлантические структуры.

Зеленский проинформировал, что сейчас открываются новые возможности для активизации сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь Маттарелла положительно оценил роль украинской общины в Италии, которая вносит важный вклад в развитие контактов между странами.

Кроме того, глава Украинского государства ознакомил президента Италии с ситуацией на Донбассе и состоянием реализации договоренностей Нормандского саммита.

"Владимир Зеленский выразил надежду, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать солидарные международные усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Источник

отношения, ЕС, Италия, НАТО, Зеленский
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