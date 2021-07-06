Украина сделала достаточно для получения подтвержденных сроков членства в ЕС – Зеленский

"Для нас НАТО – гарантия безопасности прежде всего. И гарантии благосостояния. Украина и украинский народ, я считаю, уже достаточно сделали, чтобы получить от наших партнеров четкие подтверждения того, когда и как Украина будет членом ЕС и НАТО", - сказал Зеленский, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" 5 июля в Киеве.

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