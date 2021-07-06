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Главы МИД Германии и Франции продолжают договариваться о встрече министров в Нормандском формате – Кулеба

06.07.2021 / 16:26
Министры иностранных дел Германии и Франции - Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан - продолжают договариваться о встрече министров в Нормандском формате, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Действительно, Франция и Германия пытаются собрать встречу министров Нормандского формата. Я подтвердил, что я готов. Более того - я подтвердил, что я готов обсуждать не только вопросы безопасности, которые являются для нас приоритетными, но и политические вопросы, которые постоянно подчеркивает Россия. Но почему-то эта встреча так и не состоялась пока. В последний раз мы переписывались по этому поводу в субботу. Снова звучала определенная дата – в ближайшее время, когда эта встреча может произойти. Я снова подтвердил, что я готов. Но пока что ответа нет", - сказал Кулеба журналистам на полях всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" в Киеве 5 июля.

Кулеба отметил, что допускает, что "только в одной из четырех столиц Нормандского формата" никак не найдут возможность для участия во встрече министров".

"Но мои немецкий и французский коллега продолжают свои усилия", – добавил он.

В "нормандскую четверку" по урегулированию на Донбассе входят: Украина, Германия, Франция и РФ.

Источник

нормандский формат, Кулеба
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