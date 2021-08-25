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Украина готова к "нормандской" встрече на уровне глав МИД – Кулеба

25.08.2021 / 10:49
Украина готова к проведению встречи министров иностранных дел стран Нормандского формата.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жаном Ивом Ле Дриана.

Кулеба отметил, что министры "едины во мнении" о том, что Нормандский формат должен работать и ожидают от него большей динамики.

"Мы понимаем, что это прежде всего зависит от позиции России. Пользуясь случаем, хочу подтвердить, что мы готовы к проведению встречи министров иностранных дел в нормандском формате. Надеемся, что наш российский коллега, министр Лавров, так же конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи. Мы так же будем работать над организацией саммита в нормандской формате", - отметил он.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон планирует просить президента Джо Байдена об участии США в одном из форматов мирного урегулирования на Донбассе.

Источник

нормандский формат, Кулеба
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