Разумков убежден, что Рада никогда не сдаст национальные интересы

Об этом заявил Разумков во время выступления на торжественном заседании парламента по случаю 30-летия Независимости Украины, передает Укринформ

Прямая речь: "Я уверен – из этих стен, где родился Акт провозглашения независимости Украины, никогда не выйдет документ, который будет нарушать территориальную целостность или сдавать национальные интересы.

Потому что территориальная целостность, унитарная форма государства, незыблемость границ – это все те базисы, которые были заложены вами 30 лет назад, когда создавалась Независимая Украина".

Напомним: Парламент на заседании 24 августа в День Независимости поддержал проект закона про большой герб Украины в первом чтении.

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