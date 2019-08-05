Разумков: "Слуга народа" предложит назначить меня председателем Рады

Об этом Разумков заявил в субботу, 3 июля, в Трускавце после 40-минутной встречи членов партии с президентом Владимиром Зеленским.

"На сегодняшний день партия будет предлагать меня в качестве кандидатуры на пост спикера Верховной Рады", - сказал он.

Глава партии добавил, что "Слуга народа" предложит на пост первого заместителя председателя Верховной Рады представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

"Мы озвучили наши кадровые позиции по должностям, которые будет предлагать партия "Слуга народа" в будущей Верховной Раде. Были кадровые предложения по президии, по главам комитетов и их руководству", - сказал Разумков.

Источник