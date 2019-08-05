Свой сайт появился у первого православного хосписа

Центр паллиативной помощи хоспис «Покров» создал свой сайт и страницу в Facebook.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в селе Мариновка Беляевского района Одесской области при Свято-Покровском скиту Свято-Успенского монастыря создается специализированное учреждение – центр паллиативной помощи хоспис «Покров», где за тяжелобольными люди будет осуществляться должный уход до самой смерти.

В епархии считают, что расположение будущего хосписа на территории монастыря, где больным и родственникам будут оказывать духовную, психологическую и моральную поддержку покажет на практике реальную возможность воплощения идей паллиативной помощи на примере сотрудничества Православной Церкви и медицины.

Сейчас создан сайт и Facebook-страница хосписа «Покров», на которой будет осуществляться оперативная информационная поддержка этого начинания.

«Чем больше людей узнают о нашей инициативе, тем быстрее хоспис «Покров» откроет свои двери для нуждающихся пациентов. В связи с этим просим всех подписаться и информационно поддержать этот социальный проект», – призывают в епархии.