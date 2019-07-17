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В Сербской Церкви объяснили, зачем встречались с представителями ПЦУ

17.07.2019 / 15:39
Иерарх Сербской Православной Церкви указал, что представители ПЦУ попросили его о личной встрече, чтобы передать письмо от Епифания Думенко

24 июня митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий встретился с представителем ПЦУ, что вызвало недоумение со стороны священноначалия УПЦ и других Церквей.

Как сообщает центр информации УПЦ со ссылкой на Отдел внешних церковных связей УПЦ, 17 июля на имя Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия поступило письмо от митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия с пояснениями факта и причины его недавней встречи с представителем ПЦУ Евстратием Зорей в Цетине.

В своем письме иерарх Сербской Православной Церкви указал, что представители ПЦУ попросили его о личной встрече, чтобы передать письмо от Епифания Думенко, в котором он объяснял сослужение своих клириков и митрополита Галльского Эммануила с архимандритом непризнанной Черногорской Церкви Борисом Бойовичем, которое состоялось 26 мая в Михайловском Златоверхом соборе Киева.

По словам владыки Амфилохия, данный факт сослужения Константинопольского иерарха с вызвал опасения в Сербской Церкви, а после этого шага «представители "Православной Церкви Украины", которую признает Константинопольский Патриархат, примут участие и в "хиротонии архимандрита Бориса" в Цетине, как того ожидали власти Черногории».

В связи с этим митрополит Амфилохий направил на имя Константинопольского Патриарха Варфоломея обращение, в котором выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией.
Именно передача письма Епифания Думенко и послужила причиной встречи митрополита Амфилохия с Евстратием Зорей.

Фрагменты письма главы ПЦУ были опубликованы на официальном сайте Черногорской и Приморской епархии Сербской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
церковь, упц, православие, Епифаний, пцу
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