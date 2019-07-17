Войти | Зарегистрироваться
15:38

среда,
17 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

На подельницу Супрун завели дело из-за финансовых махинаций

17.07.2019 / 14:55
Подруга почти министра Татьяна Думенко возглавляет «Государственный экспертный центр»

Дело, которое завели на директора «Государственного экспертного центра» Министерства здравоохранения Украины Татьяну Думенко, непосредственно связано и с исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляной Супрун. Мы проанализировали, к чему может привезти это уголовное производство.

В команде скандальной Уляны Супрун есть несколько незаменимых людей, без которых ей было бы сложно выполнять свои обязательства перед зарубежными кураторами. Одна из таких лучших подруг почти министра – Татьяна Думенко, возглавляющая «Государственный экспертный центр». Это организация –монополист на рынке сертификации лекарств в стране. То есть, без разрешения Думенко в страну не смогут завести даже лекарство от СПИДа. Ведь это будет нарушением закона.

И именно благодаря Думенко в Украине регистрируют просроченные и некачественные лекарственные средства, которые поставляет транснациональная фармацевтическая мафия. Завозят нам, как стране третьего мира, лекарства, от которых отказались все цивилизованные страны. И сертифицирует их Думенко. Об этом регулярно пишут СМИ и заявляют эксперты рынка, а также народные депутаты, в частности, глава парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

И вот – СБУ совместно с ГБР открыли уголовное дело на Татьяну Думенко. Ее обвиняют в растрате государственных средств: Думенко расторгла арендный договор с одним предприятием и заключила заведомо невыгодный для «Государственного экспертного центра» другой. Если простыми словами, то арендная площадь уменьшилась в два раза, а стоимость аренды – значительно увеличилась. Материальный ущерб предприятию оценивается в 1,4 миллиона гривен. Что подтверждено ревизией КРУ и соответствующей экономической экспертизой.

Это уголовное производство можно назвать первым «звоночком» от правоохранителей для Татьяны Думенко, да и для всей команды «медицинских реформаторов» под руководством Уляны Супрун. Запрос в обществе на расследование махинаций Минздрава очень высок, власть поменялась, а значит, вполне вероятно, что скоро появятся другие уголовные производства. Тем более, что поводов Супрун и ее команда дают предостаточно.

Супрун, Думенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.