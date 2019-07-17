На подельницу Супрун завели дело из-за финансовых махинаций

Дело, которое завели на директора «Государственного экспертного центра» Министерства здравоохранения Украины Татьяну Думенко, непосредственно связано и с исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляной Супрун. Мы проанализировали, к чему может привезти это уголовное производство.

В команде скандальной Уляны Супрун есть несколько незаменимых людей, без которых ей было бы сложно выполнять свои обязательства перед зарубежными кураторами. Одна из таких лучших подруг почти министра – Татьяна Думенко, возглавляющая «Государственный экспертный центр». Это организация –монополист на рынке сертификации лекарств в стране. То есть, без разрешения Думенко в страну не смогут завести даже лекарство от СПИДа. Ведь это будет нарушением закона.

И именно благодаря Думенко в Украине регистрируют просроченные и некачественные лекарственные средства, которые поставляет транснациональная фармацевтическая мафия. Завозят нам, как стране третьего мира, лекарства, от которых отказались все цивилизованные страны. И сертифицирует их Думенко. Об этом регулярно пишут СМИ и заявляют эксперты рынка, а также народные депутаты, в частности, глава парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

И вот – СБУ совместно с ГБР открыли уголовное дело на Татьяну Думенко. Ее обвиняют в растрате государственных средств: Думенко расторгла арендный договор с одним предприятием и заключила заведомо невыгодный для «Государственного экспертного центра» другой. Если простыми словами, то арендная площадь уменьшилась в два раза, а стоимость аренды – значительно увеличилась. Материальный ущерб предприятию оценивается в 1,4 миллиона гривен. Что подтверждено ревизией КРУ и соответствующей экономической экспертизой.

Это уголовное производство можно назвать первым «звоночком» от правоохранителей для Татьяны Думенко, да и для всей команды «медицинских реформаторов» под руководством Уляны Супрун. Запрос в обществе на расследование махинаций Минздрава очень высок, власть поменялась, а значит, вполне вероятно, что скоро появятся другие уголовные производства. Тем более, что поводов Супрун и ее команда дают предостаточно.