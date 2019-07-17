В ОП анонсировали внесение на рассмотрение новой ВР законопроектов по е-декларациям и отмене "правок Лозового"

"Что мы хотим от нового парламента? Мы хотим пересмотреть то законодательство, которое касается противодействия коррупции, новый закон, который касается деклараций, в частности, коррупции в политическом секторе", - сказал он, выступая на панельной дискуссии форума "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента" во вторник, 16 июля, в Киеве.

Рябошапка также заявил о намерении пересмотреть уголовно-процессуальное законодательство. "Были приняты правки в УПК, в том числе "правки Лозового", которые препятствуют осуществлению расследования уголовных дел (речь идет о так называемых поправках народного депутата Андрея Лозового, которые предусматривают обязательное получение санкции суда на проведение экспертиз в уголовных производствах – ред.)", - пояснил он.

Замглавы ОП отметил, что необходима эффективная судебная реформа и реформа правоохранительных органов, в частности, прокуратуры.

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