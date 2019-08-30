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Рябошапка стал новым генпрокурором

30.08.2019 / 19:16
Верховная Рада поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины по представлению президента страны Владимира Зеленского.

За назначение Рябошапки генпрокурором проголосовали 312 депутатов на пленарном заседании в четверг, 29 августа, вечером.

Руслан Рябошапка родился в 1976 году в пгт Зеленогорское Любашевского района Одесской области. Окончил Международный Соломонов университет по специальности "правоведение".

С 1998 года работал на руководящих должностях в Министерстве юстиции Украины, в 2010 году перешел на работу в Секретариат Кабинета министров Украины, с 2013 года занимался анализом антикоррупционной политики в общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина".

В 2014 году Рябошапка занимал должность члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Указом президента Украины 21 мая 2019 року был назначен на должность заместителя главы администрации президента, 25 мая указам главы государства назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Рябошапка – заслуженный юрист Украины (2010 год).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором, сообщает сайт главы государства.

"Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича Генеральным прокурором", - говорится в тексте указа №638/2019г., обнародованном на сайте президента Украины.

Источник

генпрокурор, ВР, Рябошапка
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