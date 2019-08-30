Рада выбрала руководителей профильных комитетов

За принятие соответствующего решения проголосовали 299 народных депутатов на первом заседании первой сессии парламента нового созыва 29 августа.

Согласно действующему законодательству, комитет Верховной Рады — это орган парламента, основная функция которого заключается в законотворческой работе. Комитеты отвечают за разработку законопроектов, дорабатывают их по поручению ВР и предоставляют выводы и рекомендации к ним. Законопроект выносится на рассмотрение и дальнейшее голосование в зале заседаний парламента только по согласованию профильного комитета.

Кроме того, комитет осуществляет организационную и контрольную функцию, в частности, следя за выполнением бюджета в пределах своей компетенции. Каждая депутатская фракция Рады имеет свою квоту на представительство в комитетах, которая зависит от количественного состава фракций. Вместе с тем, каждый из представителей руководящего состава комитета должен представлять разные политические силы.

Напомним, Верховная Рада IX созыва утвердила список, количественный состав и предметы ведения 23 комитетов. По сравнению с предыдущим созывом в новом парламенте будет работать на пять комитетов меньше.

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