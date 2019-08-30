Службу безопасности возглавил Баканов

Ранее соответствующий проект №1021 внес в парламент Президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский 22 мая назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя СБУ — начальником Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Иван Баканов родился в 1975 году. Имеет экономическое и юридическое образование. В 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет, в 2006 году Академию труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины.

С 22 мая 2019 назначен первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. С 28 мая 2019 - член СНБО.

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