Войти | Зарегистрироваться
14:12

вторник,
04 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Баканов готов возглавить СБУ, а декларацию пока не покажет

04.06.2019 / 13:34
Кадровое обновление в Службе безопасности Украины будет продолжаться, а будет ли Иван Баканов главой СБУ – зависит от Верховной Рады.

Об этом сам Баканов сказал на брифинге в понедельник, 3 июня.

"Если Верховная Рада утвердит мою кандидатуру – я буду главой Службы безопасности, а если нет – то уже как будет", – заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

По поводу обнародования декларации об имущественном состоянии Баканов сказал: "Это непростой вопрос. Я человек, который должен действовать в соответствии с законом. Согласно закону, я не должен подавать свою декларацию. Если будут соответствующие изменения – конечно, я подам декларацию".

"Скажу честно: первое, что я пытался сделать, это опубликовать свою декларацию. Но мне объяснили: если Вы были человеком гражданским – то вам, в принципе, не нужно волноваться. Но учтите, что в Службе безопасности работают люди, которые непосредственно сталкиваются с врагом каждый день. Если они будут публиковать такие декларации, то они могут поставить под угрозу жизни своих близких, потому что люди будут знать, где находится их имущество, кто их родственники", – заявил он.

"Но думаю, что со временем я такую ​​декларацию опубликую. В принципе, мне скрывать нечего – реестры открыты, вы можете посмотреть, что у меня есть – и позже сопоставить, что у меня будет", – добавил Баканов.

Он уточнил, что декларации руководства СБУ не публикуются для общественности, но они есть в Службе безопасности.

На вопрос о кадровом обновлении Службы безопасности Украины, Баканов сказал: "Конечно, мы должны перезагружать – в том числе, и кадровый состав Службы безопасности Украины. И такое добро есть от президента Украины, и такие мероприятия будут проходить".

"Я думаю, что не будет трех заместителей (у главы СБУ – ред.)", – ответил он на один из вопросов.

Баканов добавил, что любая реформа, в первую очередь, касается людей:

"Мы должны инвестировать в людей, в их обучение. Поскольку здесь кто-то вспоминал о кибербезопасности – на сегодняшний день в Украине не так много людей, которые могли бы в полном объеме справляться с этими вызовами", – сказал он

"Люди должны не думать о том, где им взять деньги на хлеб насущный. Они должны иметь все, чтобы работать на государство, а не на крышевание каких-то бизнеса. Мы должны вкладывать в людей, мы должны поднять статус СБУ на новый уровень", – заявил Баканов.

Напомним: новый президент проводит ротацию в Службе безопасности, тогда как действующий глава СБУ Василий Грицак ушел в отпуск.

22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы Службы безопасности Украины руководителя своей партии "Слуга народа" Ивана Баканова. Он и выполняет обязанности главы СБУ с 3 июня.

Представление главы государства на увольнение Грицака передано Верховной Раде 30 мая.

Зеленский уже уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Григория Остафийчука, а также первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова и начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.

Источник

СБУ, Баканов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.