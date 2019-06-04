Войти | Зарегистрироваться
14:13

вторник,
04 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Спикер УПЦ: Архиереи Константинопольского Патриархата – это кабинетные митрополиты

04.06.2019 / 13:09
Протоиерей убежден, что церковные иерархи должны руководствоваться не политической, а именно церковной логикой и аргументацией

Архиереи Константинопольского Патриархата не чувствуют Церкви, а являются «кабинетными митрополитами».

Такое мнение выразил заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, комментируя недавние заявления Константинополького Патриарха Варфоломея о нежелательности присутствия Московского Патриархата в Украине и о восстановлении Фанаром единства украинских православных. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Протоиерей убежден, что церковные иерархи должны руководствоваться не политической, а именно церковной логикой и аргументацией.

«Патриарх Варфоломей сказал, что своим деянием он якобы вернул, восстановил единство православных в Украине, заявил, что он весь украинский народ вернул к каноничности, – напомнил священнослужитель. – На самом деле это неправда, поскольку подавляющее большинство православных верующих и так находилось и находится в канонической Церкви и никуда из нее не уходило. Налицо определенные манипуляции, передергивания и создание параллельной реальности. Это не так. Здесь, в Украине, совершенно другая ситуация, чем то, как ее представляет Патриарх Варфоломей и как он декларирует это внешнему миру».

Он подчеркнул, что политическая логика и аргументация не должны иметь места в тех заявлениях и решениях, которые принимают церковные иерархи, потому что политика постоянно меняется и вредит Церкви.

«Мы должны смотреть на верующих, мы не должны сидеть в кабинетах и смотреть, чтобы бумажки сошлись в кучу. К сожалению, у митрополитов и архиереев Константинопольского патриархата, особенно, тех, кто находятся в Турции, у них нет реальной паствы – это кабинетные митрополиты. Они только носят титулы, и потому не чувствуют Церкви и те решения, которые они принимают, заявления, которые они делают – не соответствуют церковной действительности. Почему эти заявления не делают другие Церкви? Потому что у них есть реальная паства. Больше или меньше, но они являются пастырями, а не просто политиками в рясах», – сказал спикер УПЦ.

Протоиерей Николай Данилевич пожелал, чтобы все представители Церкви, в том числе и Константинопольского патриархата, в первую очередь думали о реальной Церкви, о людях, а не о политиках, «о том, как вернуть из раскола, но церковным путем, а не путем политическим».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Варфоломей, ПЦУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.