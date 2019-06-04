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Винницкий архиепископ УПЦ не приедет на областной Совет Церквей из-за ущемления прав верующих властями

04.06.2019 / 13:39
Руководство Винницкой епархии УПЦ считает непосредственное участие архиепископа Варсонофия в заседаниях Совета Церквей нецелесообразным

В Винницкой епархии Украинской Православной Церкви считают нецелесообразным участие архиепископа Варсонофия (Столяра) в заседаниях областного Совета Церквей.

Об этом идет речь в заявлении Винницкой епархии УПЦ, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Формат работы Совета Церквей предусматривает сотрудничество разных религиозных организаций Винниччины, направленное на достижение межконфессионального мира в регионе. Однако, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что слова о любви и мирном сосуществовании пока остаются лишь словами, ведь Винницкая епархия Украинской Православной Церкви уже несколько месяцев является объектом противоправных действий со стороны сторонников ПЦУ. В течение этого времени митрополит Симеон (Шостацкий), будучи членом Совета Церквей, не менее чем другие говорит о мире, однако своими действиями лишь сеет вражду», – отмечается в заявлении.

В епархии напомнили, что в декабре 2018 года сторонники экс-митрополита УПЦ Симеона «присвоили здание Винницкого епархиального управления, ценности».

«Во время одной из встреч между митрополитом Симеоном и действующим руководителем Винницкой епархии архиепископом Варсонофием митрополит Симеон лично предлагал разрешить сложившуюся конфликтную ситуацию в мирном русле. Однако встречное компромиссное предложение архиепископа Варсонофия понимания со стороны митрополита Симеона не нашло. К сожалению, проблемная ситуация со зданием епархиального управления остается нерешенной до сих пор», – подчеркивается в тексте заявления.

Отмечается, что сторонники ПЦУ уже почти на протяжении полугода провоцируют напряжение и конфликты в целом ряде приходов Винницкой епархии.

«Стоит внимания тот факт, что с нашей стороны не прозвучало никаких протестов или замечаний, когда некоторые приходы переходили в ПЦУ, принимая общее решение на собрании религиозной общины во главе с настоятелями (прихода Святой Троицы и иконы Богородицы "Всех скорбящих радость" в Виннице, преподобного Серафима Саровского в Казатине, приходы сел Гущинцы и Сальник в Калиновском районе). При этом в приходах, где решение о переходе принималось общиной села, не находя понимания у прихожан храмов и, тем самым, провоцируя вражду (Лука-Мелешковская, Вороновица, Хижинцы Винницкого района, Пеньковка Литинского района, Александровка, Чернятин Жмеринского района, Гули Барского района, Гуровцы Казатинского района и многие другие), руководство Винницко-Барской епархии ПЦУ не только не способствует мирному решению проблемы, а наоборот, подпитывает конфликт», - утверждается в заявлении.

Причем, как отметили в Винницкой епархии УПЦ. происходит это не без ведома Отдела по делам национальностей и религий Винницкой ОГА, «ведь руководитель отдела в состоянии сверить подписи на протоколах собраний, которые представляются сторонниками ПЦУ, с подписями в документах, которые хранятся в Отделе, чтобы сразу определить, действительно ли члены религиозных общин принимают решение о переходе в ПЦУ, или же это делают совсем другие люди».

«В сложившейся ситуации руководство Винницкой епархии считает непосредственное участие архиепископа Варсонофия в заседаниях Совета Церквей нецелесообразным», – резюмировали в епархии УПЦ.

Источник: Inpress.ua
упц мп, Винница, УПЦ, Совет Церквей
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