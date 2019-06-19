В Виннице тысячи верующих УПЦ провели молитвенное стояние перед зданием ОГА

Тысячи верующих Украинской Православной Церкви вышли сегодня, 19 июня, на молитвенное стояние перед зданием Винницкой ОГА.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, в молитвенном стоянии приняли участие верующие Винницкой, Тульчинской и Могилев-Подольской епархий во главе с митрополитом Тульчинским и Брацлавским Ионафаном, архиепископом Винницким и Барским Варсонофием и епископом Ладыжинским Сергеем.

К верующим вышел представитель областной государственной администрации, которому вручили заявление к главе Винницкой ОГА от архиереев и духовенства епархий УПЦ Винницкой области.

После чего верующие УПЦ крестным ходом прошли к Спасо-Преображенскому кафедральному собору, захваченному сторонниками ПЦУ, где передали письмо экс-митрополиту УПЦ Симеону с требованием повлиять на священников, «которые своими действиями вносят раздор в общество, сеют вражду на религиозной почве, провоцируют межконфессиональные конфликты».

Молитвенное стояние в Виннице завершилось заупокойной литией по митрополиту УПЦ Макарию (Свистуну), который похоронен на территории захваченного Преображенского собора.