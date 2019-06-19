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В Виннице тысячи верующих УПЦ провели молитвенное стояние перед зданием ОГА

19.06.2019 / 15:59
В Виннице тысячи верующих УПЦ провели молитвенное стояние перед зданием ОГА
Винница Источник: Центр информации УПЦ
В молитвенном стоянии приняли участие верующие Винницкой, Тульчинской и Могилев-Подольской епархий УПЦ

Тысячи верующих Украинской Православной Церкви вышли сегодня, 19 июня, на молитвенное стояние перед зданием Винницкой ОГА.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, в молитвенном стоянии приняли участие верующие Винницкой, Тульчинской и Могилев-Подольской епархий во главе с митрополитом Тульчинским и Брацлавским Ионафаном, архиепископом Винницким и Барским Варсонофием и епископом Ладыжинским Сергеем.

К верующим вышел представитель областной государственной администрации, которому вручили заявление к главе Винницкой ОГА от архиереев и духовенства епархий УПЦ Винницкой области.

После чего верующие УПЦ крестным ходом прошли к Спасо-Преображенскому кафедральному собору, захваченному сторонниками ПЦУ, где передали письмо экс-митрополиту УПЦ Симеону с требованием повлиять на священников, «которые своими действиями вносят раздор в общество, сеют вражду на религиозной почве, провоцируют межконфессиональные конфликты».

Молитвенное стояние в Виннице завершилось заупокойной литией по митрополиту УПЦ Макарию (Свистуну), который похоронен на территории захваченного Преображенского собора.

Источник: Inpress.ua
упц мп, Винница, УПЦ, Молитвенное стояние
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